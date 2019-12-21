Екатеринбург, , 00:04 — REGNUM Не стоит ждать, что в Екатеринбурге быстро построят вторую ветку метрополитена после одобрительных слов президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, сообщает ЕАН.

Чиновник уточнил, что областные власти теперь ещё минимум год будут вести переговоры с федеральным минфином для защиты проекта.

Тем не менее, одобрение президента — это очень важное событие, считает вице-губернатор.

«Я думаю, это очень большой шаг с точки зрения того, что сейчас этот маховик процессов принятия решений будет вертеться гораздо быстрее», — сказал Бидонько.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге подняли на пресс-конференции президента. Путин подчеркнул, что для реализации проекта нужно наладить взаимодействие с региональными властями.