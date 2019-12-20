Москва, , 23:49 — REGNUM В аэропортах Московского авиационного узла в ночь на субботу, 21 декабря, отменено и задерживается в общей сложности более 30 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

На текущий момент в аэропорту «Внуково» отменено пять рейсов и ещё десять рейсов задержано, в «Домодедово» отменено семь рейсов и столько же задержано, в «Шереметьево» задерживается два рейса.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.

Напомним, ранее сегодня Гидрометцентр объявил повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности в столичном регионе на 21 декабря из-за сильного тумана.

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