Санкт-Петербург, , 23:21 — REGNUM В Петербурге обвинительным приговором завершилось громкое дело в отношении топ-менеджеров электросетевой компании «Ленэнерго», которые обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере. Один из подсудимых не дожил до вердикта суда.

Речь шла о хищении более 388 млн рублей, выделенных компанией «Ленэнерго» для закупки и прокладки по дну Финского залива подводного электрокабеля в Кронштадт. Фигурантами дела были жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Исаев, Дмитрий Гапон и Александр Федоров.

По версии следствия, в 2014—2015 годах Исаев, который руководил деятельностью компании ООО «Трест «ТриНити», обманув руководство и сотрудников ОАО «Ленэнерго», похитил денежные средства компании, предназначавшиеся для прокладки электрокабеля в Кронштадтский район Санкт-Петербурга, необходимый для обеспечения электроснабжения населения.

«Сотрудники филиала ОАО «Ленэнерго» Гапон и Федоров вопреки законным интересам акционерного общества и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя подписали заведомо ложные документы о приемке фактически отсутствовавшего электрокабеля и работ по его прокладке, в результате чего организации причинен имущественный ущерб и не обеспечено надежное и качественное энергоснабжение г. Кронштадта», — говорилось в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 19 декабря признал Исаева и Гапона виновными и приговорил каждого к лишению свободы сроком на пять лет в колонии общего режима. Однако этот срок осужденные уже фактически отбыли в СИЗО, поэтому были освобождены по отбытию.

Федоров также был признан виновным и приговорен к лишению свободы сроком на 4,5 года. Однако от отбывания наказания его освободила естественная смерть, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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