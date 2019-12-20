Москва, , 22:34 — REGNUM Активисты «Молодой Гвардии Единой России» проводят мониторинг точек продажи пиротехнической продукции. Уже проверено 311 магазинов, в том числе новогодние базары и стихийные точки в 34 регионах России.

«Новогодняя пора — время фейерверков и салютов. Ежегодно именно в новогодние каникулы случается большое количество трагических моментов при использовании пиротехнической продукции. Активисты «Молодой Гвардии» совместно с депутатским корпусом партии «Единая Россия» и представителями правоохранительных органов проводят мониторинг работы точек продажи пиротехнических средств и фейерверков. Зачастую встречаются контрафактные изделия и выявлялись факты отсутствия лицензий на продажу. По всем нарушениям составляются протоколы административных правонарушений. Законодательство в Российской Федерации с каждым годом ужесточается в отношении недобросовестных предпринимателей, готовых нажиться, в первую очередь, на здоровье детей: на сегодняшний день для физических лиц штраф составляет от двух до трех тысяч рублей, а для юридических — до 500 тысяч рублей. Новый год — это праздник чудес и волшебства, и не стоит его омрачать, используя небезопасную продукцию», — подчеркнул заместитель Председателя Координационного Совета Иван Дзюбан.

Рейды пройдут до конца декабря, также «Молодая Гвардия» проведет второй этап рейдов на предмет устранения выявленных нарушений.