Сочи, Краснодарский край, , 20:26 — REGNUM Ветераны, проживающие в доме на улице Мацестинской в Сочи, о которой 19 декабря рассказали на пресс-конференции президенту РФ Владимиру Путину, не могут приватизировать свои квартиры, в них не могут прописаться их родные. Об этом сами жители дома, в которых местные чиновники не нашли ветеранов, рассказали журналистам Mash.

Два многоэтажных дома на улице Мацестинской построили в 2005 — 2006 году, часть квартир по социальному найму передали ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Платили за коммунальные услуги со скидкой, на первом этаже действовал социальный «клуб» — там ветераны могли получить медицинскую помощь, просто попить чая с соседями, пишет телеграм-канал. Однако за 14 лет всё изменилось — дом превратился в трущобы, тариф на коммуналку вырос.

«Наш дом кто-то выиграл, и хотят, чтобы мы им платили 36 рублей за квадратный метр, а в соседних домах платят 15−16 рублей», — рассказала журналистам супруга ветерана Великой Отечественной войны.

Социальный клуб уже в 2006 году стал частной квартирой — по словам жильцов дома, помещение передали чиновнице, которая из однокомнатной и трёхкомнатной квартир сделала себе квартиру трёхкомнатную — на 120 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что ветеранские дома в Сочи превратили в «ночлежки» и «трущобы», рассказал 19 декабря Владимиру Путину участник пресс-конференции. СКР начал проверку. Сегодня, 20 декабря, с комментарием выступил мэр Сочи Алексей Копайгородский, который заявил, что, «согласно имеющейся информации, на сегодняшний день ни в одном из домов не проживает ни один участник Великой Отечественной войны».

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