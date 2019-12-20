Ижевск, , 20:02 — REGNUM Найденный в Ижевске двухлетний ребенок, который несколько дней провел в закрытой квартире с умершей матерью, в дальнейшем будет жить с тётей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии.

Планируется, что родственница оформит опекунство и будет воспитывать ребёнка в дальнейшем, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Удмуртии Александр Бречалов поручил провести проверку после трагедии в Можге, где 13-летний подросток с ДЦП скончался после того, как неделю назад умерла его мать. По всей республике прошли проверки квартир. В ходе одной из проверок полицейские не смогли попасть в одну из квартир в Ленинском районе Ижевска, где проживала одинокая мать с ребёнком. Дверь взломали и тем самым спасли жизнь ребёнка, чья мать скончалась от пневмонии за пять дней до этого.

Ребёнок был госпитализирован, признаков пневмонии, от которой скончалась мать, у него не было.

Детский омбудсмен России Анна Кузнецова, комментируя эти случаи, отметила, что во всех регионах России необходимо «включить режим» особой заботы в отношении семей, где одинокая мать зачастую воспитывает больного ребёнка или ребёнка-инвалида.