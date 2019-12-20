Москва, , 19:59 — REGNUM Сообщения о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл якобы допустил частичное проведение богослужений на русском языке православными священнослужителями, не соответстуют дейсвительности. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Патриарх говорил в том числе о тех трудностях, которые испытывают некоторые прихожане в понимании богослужений, а также о том, как это можно исправить», — написал Легойда в своём Telegram-канале.

В частности, по его словам, речь шла о существующей в некоторых храмах практике, когда прихожанам раздаются листочки с параллельным переводом церковнославянских текстов на русский язык.

«Некоторые журналисты, не разобравшись в вопросе как следует, поспешили написать, что патриарх допустил (или даже предложил) совершать богослужения на русском языке… Всё это сильно расходится с тем, что в итоге на самом деле сказал патриарх», — отметил Легойда.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня патриарх Кирилл на Епархиальном собрании Москвы заявил, в частности, следующее:

«Полагаю возможным, чтобы там, где общины к этому готовы, апостольские и паремийные чтения, которые нередко наиболее сложны для понимания, звучали на русском языке».

Глава Русской православной церкви добавил, что «то же касается чтения Евангелия при совершении треб и при уставном прочтении всего текста Четвероевангелия на Страстной седмице».

При этом патриарх предложил настоятелям прислушиваться к своим приходам, отметив, что «где-то введение упомянутых практик будет воспринято с благодарностью, а где-то может вызвать неприятие, обусловленное иной многолетней привычкой».

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