Вашингтон, , 19:57 — REGNUM В сеть выложили 11 минут тестового геймплея предстоящей VR-игры Half-Life Alyx от компании Valve. Ролик был опубликован 20 декабря на YouTube-канале zck2020.

Оригинальное видео было лопубликовано 19 декабря на канале Adam Savage’s Tested, автор нового ролика вырезал из него все игровые моменты. Half-Life Alyx была протестирована на восьми разных VR-платформах, в том числе на HTC Vive и Oculus Quest.

Напомним, ранее Valve отменила премьеру Half-Life Alyx на выставке The Game Awards 2019. СМИ сообщили, что компании сделала это из-за присутствия там игры-конкурента — Boneworks, которая показала более высокое качество и в которой, в отличие от Half-Life Alyx, присутствует привычная возможность перемещения по уровню.

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