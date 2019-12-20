Москва, , 19:38 — REGNUM В Госдуме негативно отнеслись к снижению нештрафумого порога превышения скорости, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

«Пусть сначала выполнит обещание и разберётся со всеми камерами и даст возможность обжаловать через интернет штрафы! Надоели уже…» — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

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