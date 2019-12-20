Санкт-Петербург, , 19:40 — REGNUM Обманутые дольщики ЖК «Три кита» вечером 20 декабря перекрыли проезжую часть у здания Заксобрания Петербурга на Исаакиевской площади, передает корреспондент ИА REGNUM. Они принялись непрерывно переходить дорогу по «зебре».

Это уже вторая подобная акция за последнее время, в прошлый раз такой «непрерывный пешеходный переход» у здания правительства Ленобласти закончился для нескольких участников в отделе полиции оформлением административных протоколов.

«На этот раз все прошло мирно», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из участников акции.

Дольщики пытаются привлечь внимание к долгострою компании «Лидер Групп» — ЖК «Три кита» в районе метро «Девяткино» на территории Ленобласти.

Дольщики напоминают, что бывший владелец «Лидер Групп» Александр Рассудов сейчас заседает в петербургском ЗакСе от КПРФ. Они особо подчеркивают, что на данный момент он является самым богатым депутатом Заксобрания Петербурга.

«Вторая очередь нашего ЖК «Три кита» задержана на 23 месяца, третья очередь задержана на 11 месяцев от даты завершения строительства, также у «Лидер Групп» ещё четыре долгостроя в Девяткино. Сегодня от застройщика пришла очередная весть о том, что третью очередь решили задержать ещё на 12 месяцев», — заявляют дольщики.

Они также ссылаются на ответ главы комитета стройнадзора Ленобласти, из которого граждане делают вывод, что власти оставляют за застройщиком прерогативу устанавливать любые сроки строительства, несмотря на даты, указанные в ДДУ.

«Мы видим, к каким задержкам это приводит и как страдают люди, которые не могут получить квартиры. <…> Мы считаем, что это беззаконие, и мы вышли заявить о себе», — отмечают участники акции.

Петербуржцы по-разному отреагировали на акцию, кто-то вновь вступился за ни в чем неповинных рядовых автомобилистов, которые вынуждены простаивать в пробке из-за таких акций, и предложил пострадавшим перекрывать дорогу кортежам, другие же указали на необходимость защиты гражданами своих прав.

Добавим, ЖК «Три кита» расположен во Всеволожском районе Ленобласти. Первую очередь должны были сдать в 2016 году, но сдали лишь к 2018-му. Вторую и третью очереди тоже не ввели в эксплуатацию.

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