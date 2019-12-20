Москва, , 19:28 — REGNUM Продлен срок ареста для бывшего врио руководителя управления Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова. Он пробудет в СИЗО еще три месяца — до 23 марта 2020 года.

Кроме него, продлен срок ареста для еще двоих фигурантов уголовного дела — начальника центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова и следователя по особо важным делам Следственного управления по КЧР Андрея Филиппова.

Представитель следствия мотивировал прошение о продлении срока ареста тем, что арестованные могут повлиять на ход следствия, в том числе уничтожить доказательства или скрыться за границей, пишет ТАСС.

Напомним, генерал-майор юстиции Казбек Булатов был задержан в апреле 2019 года в связи с расследованием громкого уголовного дела по делу о хищении газа на сумму свыше 30 млрд рублей, в котором подозревают преступную группу, организованную отцом и сыном Арашуковыми.

По версии следствия, он являлся близким другом экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которого, кроме того, подозревают в причастности к убийствам известных политических деятелей региона. Родные убитых Фраля Шебзухова и Аслана Жукова считают, что убийцы до сих пор не названы в том числе по вине Булатова.

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