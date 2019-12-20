* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Грозный, , 18:56 — REGNUM Пограничное управление ФСБ РФ по Карачаево-Черкесии установило факт вербовки в ряды террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вовлечением в деятельность террористов занимался уроженец Чечни, пишет «Интерфакс-Юг».

Сам он находился на территории Сирии. Посредством сети интернет он «занимался вовлечением в деятельность террористов новых последователей», сообщили в погрануправлении.

В отношении вербовщика СУ СК России по Чечне возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Содействие террористической деятельности».

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в Карачаево-Черкесии был уличен в вербовке в ряды боевиков еще один уроженец Чечни. Он склонял жителя Ленинградской области к вступлению в террористическую организацию ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).