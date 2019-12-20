Москва, , 18:53 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев «сомневается в целесообразности» снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, сообщил журналистам его пресс-секретарь Олег Осипов.

«Вряд ли в ближайшей перспективе решение о снижении нештрафуемого порога до 10 километров в час будет принято», — сказал Осипов, напомнив, что МВД также не выразило поддержки данной инициативе.

Напомним, раннее сегодня вице-премьер Максим Акимов сообщил, что предложение о снижении нештрафуемого порога превышения скорости автомобилистами поддержала правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.

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