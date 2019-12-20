Калининград, , 18:42 — REGNUM

Территориальное управление Росимущества Калининградской области утвердило акт о передаче федерального имущества стадиона «Калининград», построенного к Чемпионату мира по футболу 2018, в собственность Калининградской области, сообщает сегодня, 20 декабря, пресс-служба регионального правительства.

Содержание объекта будет составлять около 250 млн рублей в год, в 2020 году большая часть этих средств будет за счёт софинансирования из федерального бюджета.

Ранее губернатор области Антон Алиханов утверждал, что стадион будет использоваться в том числе как концертная площадка, а на крупные концерты будут стремится привлечь и зрителей из сопредельных с регионом государств.