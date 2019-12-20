Челябинск, , 18:21 — REGNUM В Челябинске среди пассажиров застрявшего самолёта SSK-100 авиакомпании «Аэрофлот» оказалась член Совета Федерации Маргарита Павлова. Об этом пишет Накануне.Ru.

Павлова направлялась на заседание комитета СФ по социальной политике. Но из-за ЧП с самолётом прибыть туда не смогла.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт должен был вылететь в 7:55 по уральскому времени. Но экипаж не сумел завести двигатель. В итоге пассажиров выгрузили из лайнера, а рейс отменили.

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