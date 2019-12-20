Ростов-на-Дону, , 18:10 — REGNUM Уровень автомобильных заторов в Ростове-на-Дону в настоящее время достигает девяти баллов. Из-за неработающих светофоров пробки сковали центр города-миллионника, сообщает ИА REGNUM.

Светофоры не работают в связи с отключением электроэнергии в центре города. В настоящее время ведутся аварийные работы, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«В течение двух часов подача электроэнергии возобновится. Призываем водителей быть предельно внимательными и строго соблюдать требования дорожных знаков», — уточнили в ведомстве.