Шахты, Ростовская область, , 18:04 — REGNUM Число отравившихся роллами в городе Шахты Ростовской области увеличилось до 28 человек. За помощью к медикам обратились также двое детей.

«В инфекционное отделение больницы скорой медпомощи имени Ленина обратилось 26 взрослых в возрасте от 19 до 54 лет, с явлениями гастроэнтероколита после употребления ролл в пункте быстрого питания. Госпитализировано 23 человека. В детское инфекционное отделение детской горбольницы обратились и госпитализированы два ребёнка в возрасте 9 и 13 лет», — цитирует ТАСС представителя администрации.

У девятерых пострадавших найден один и тот же возбудитель заболевания — сальмонелла энтеридитис. В настоящее время два пункта быстрого питания «Суши-Микс» в Шахтах, чью продукцию употребляли горожане, приостановлена.

ИА REGNUM ранее сообщало, что следователи проводят по данному факту проверку.

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