Симферополь, , 17:58 — REGNUM В Севастополе ввели временное ограничение движения автомобилей в связи с празднованием Нового года и Рождества. Об этом 20 декабря сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«С 20 декабря 2019 по 10 января 2020 года вводятся временные ограничения остановки и стоянки транспортных средств на площади Нахимова», — уточнили в пресс-службе департамента.

По информации чиновников, исключение будет сделано для транспорта экстренных спецслужб, технической группы и участников мероприятий.

Напомним, ранее власти города сообщили о том, что по окончанию концертных программ на площади Нахимова 21 и 31 декабря дополнительно будет обеспечена беспрерывная работа городского общественного транспорта.