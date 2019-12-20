Вашингтон, , 17:52 — REGNUM Около шести тыс. аккаунтов, связанных с властями Королевства Саудовской Аравии (КСА) удалили модераторы социальной сети Twitter. Об этом 20 декабря сообщила администрация соцсети в своём микроблоге.

В опубликованном заявлении сказано, что администрацией Twitter были удалены 5929 учетных записей в связи с нарушением политики социальной сети в части борьбы с манипуляциями.

Поясняется, что в результате расследования, проведённого администрацией Twitter, была установлена связь между этими аккаунтами и прогосударственной информационной кампанией, которую проводила в социальной сети Саудовская Аравия.

По данным администрации соцсети, удалённые аккаунты являлись ключевым связующим звеном сети, состоящей из 88 тыс. аккаунтов. Эта сеть распространяла спам и продвигала выгодную для властей Саудовской Аравии информацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разблокировке официального аккаунта Россотрудничества администрацией Twitter, который был заблокирован ранее из-за поста о Дне Конституции.

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