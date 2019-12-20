Москва, , 17:48 — REGNUM Инициативу снизить нештрафуемый порог за превышение автомобилистами скорости до 10 км/ч поддержала правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщил 20 декабря журналистам российский вице-премьер Максим Акимов.

На законодательном уровне, отметил Акимов, возглавляющий вышеуказанную комиссию, введение новых правил произойдёт в течение следующего года. Однако ещё не ясно, будет ли всё-таки принято это нововведение.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас в РФ штрафуют тех, кто превысил скорость, начиная с 20 км/ч. Нештрафуемый порог предлагается понизить на десять километров в час. Инициатива обсуждается.

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