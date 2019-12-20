Москва, , 17:49 — REGNUM В Москве могут быть построены новые железнодорожные вокзалы. Об этом 20 декабря заявил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Старков, сообщает РИА Новости.

По его словам, рассматривается соответствующая возможность. На данный момент происходит процесс переосмысления самой концепции вокзалов в части их расположения, отметил Старков.

«В том числе предполагается строительство новых вокзалов, как это ни странно, крупных транспортно-пересадочных узлов», — заявил замруководителя.

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