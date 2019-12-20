Токио, , 17:38 — REGNUM Франшиза Dragon Quest устновила новый рекорд, в мире было продано уже более 5,5 млн копий игры Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age. Об этом 20 декабря сообщил портал Comicbook.

Её первоначальный релиз состоялся в 2017 году на платформах PlayStation 4 и Nintendo 3DS, в 2018 году игра вышла на ПК, а в сентябре 2019 года — на Nintendo Switch. Геймдизайнер Юдзи Хории поблагодарил всех фанатов за поддержку проекта.

«Я твердо верю, что это было достигнуто только благодаря нашим фанатам, которые всегда любили серию Dragon Quest, а также новым игрокам, которые открыли для себя Dragon Quest или JRPGs (японские ролевые видеоигры) под этим названием», — сказал Харии.

Самая первая игра серии вышла в 1986 году. Последним проектом франшизы стала Dragon Quest Builders 2, это ролевая игра-песочница, выполненная в жанре экшн.

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