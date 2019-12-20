Москва, , 17:31 — REGNUM Средний показатель смертности в ДТП в России в 2019 года составил 11,5 человека на 100 тысяч населения. Такие данные обнародовали 20 декабря в ГИБДД.

Всего, согласно информации ведомства, за период с января по ноябрь текущего года в ДТП на российских дорогах погибли 15 158 человек.

Напомним, неделей ранее в ГИБДД сообщили, что рост числа аварий с погибшими или ранеными в 2019 году наблюдается в 35 из 85 субъектов Федерации, при этом растёт количество регионов, не достигающих «целевых показателей» по летальности в ДТП.

10 декабря заявил замруководителя Госавтоинспекции Владимир Кузин, выступая в Совете Федерации, заявил, что ведомство испытывает нехватку сотрудников для решения стоящих перед ним задач.

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