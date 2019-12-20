Ростов-на-Дону, , 17:04 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев не спешит объявлять 31 декабря 2019 года нерабочим днём. Наряду с этим во многих субъектах России местные власти распорядились перенести рабочий день 31 декабря на один из выходных дней.

ИА REGNUM отмечает, что ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил о логичности выходного дня 31 декабря. При этом к принятию данного решения стоит подойти ответственно: без ущерба для работы и для граждан.

Напомним, что 31 декабря уже объявлено выходным днём в Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Карелии, Крыму, Кабардино-Балкарии, Волгоградской областях и других регионах России.