Нижний Новгород, , 16:56 — REGNUM За год в Приволжском федеральном округе число участников окружных проектов патриотической, научно-технической, культурно-спортивной направленности возросло на 160 тыс. и превысило полмиллиона. Об этом сегодня, 20 декабря, в ходе заседания совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО рассказал приволжский полпред Игорь Комаров, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

На заседании были подведены итоги реализации в 2019 году окружных общественных проектов, обсуждены перспективы их развития. Так, в 2020 году в округе продолжится фестиваль школьных и студенческих театральных коллективов «Театральное Приволжье», участниками которого в 2019 года стали 114 студенческих и 369 школьных театров, в конкурсных спектаклях участвовали 7 тыс. молодых актеров. Зрительская аудитория фестиваля — почти 150 тыс. человек, при этом в видеоверсии спектакли увидели более 43 тыс. человек. Лучшие постановки удостоены премии.

Игорь Комаров сообщил, что в 2020 году в Поволжье продолжится развитие системы комплексного сопровождения людей с нарушениями ментального развития. Пилотной площадкой сейчас является Нижегородская область: опыт региона будет распространён в другие регионы.

В Год памяти и славы, объявленном президентом России, в округе особое внимание будет уделено действующим окружным проектам патриотической направленности — в частности, таким, как «Герои Отечества», «КаДетство», «Зарница Поволжья». Состоится оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец» и слёт поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт». Продолжат развиваться и общественные проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, победители конкурса «Театральное Поволжье» были выбраны путем суммирования результатов зрительского голосования и оценок экспертов в соотношении 50 на 50. В номинации «Лучший школьный театр» победу одержала башкирская театральная студия «Пауза», в номинации «Лучший студенческий театр округа» победил студенческий театр из Чувашии «Абрикосовый сад», лучшими режиссёрами признаны Дмитрий Миронов (Чувашия) и Наталья Кучишкина (Пензенская область).

Ранее символ театрального фестиваля был передан представителям Удмуртии, где проект будет реализован в 2020 году.

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