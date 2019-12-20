Сеул, 20 декабря 2019, 17:03 — REGNUM Второй Фестиваль иллюминации проходит на искусственном острове Севит (Южная Корея), сообщает официальный сайт мероприятия.
На острове в рамках мероприятия организовано до 30 различных фотозон, в том числе красочные световые скульптуры золотого и серебряного цветов и инсталляции со впечатляющей подсветкой.
Организаторы приглашают полюбоваться тематическими фотозонами, расположенными вдоль мостов между городским парком Ханган в районе Банпхо и островом Севит.
Напомним, фестиваль продлится до середины марта 2020 года. Открытие состоялось в первый день этой зимы.