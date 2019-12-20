Екатеринбург, , 17:00 — REGNUM Совет Союза советских офицеров в Екатеринбурге потребовал от правоохранительных органов установить преступников, угрожавших известному уральскому общественнику Артёму Брусницыну («Суть времени»). Об этом указано на странице городского совета ССО в Facebook.

«Совет выражает своё возмущение давлением и прямыми угрозами криминалитета в адрес руководителя регионального отделения общественного движения «Суть времени»», — написано в обращении.

Офицеры потребовали от прокуратуры города, полиции и управления ФСБ «принять незамедлительные меры по установлению преступников».

В обращении отмечено, что Брусницын является патриотом России. Общественный деятель вместе со своими товарищами регулярно проводит широкую просветительскую работу среди молодёжи, указывают представители ССО.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 2019 года Артёму Брусницыну поступил звонок с угрозами. Злоумышленник потребовал общественника отказаться от участия в торгах на аренду помещения, в противном случае обещал проблемы.

В полиции уже приняли заявление по факту инцидента.

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