20 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

В ближайшее время к нотариусу можно будет обратиться через интернет. Речь идет о перечне из семи нотариальных действий, которые можно будет запросить в режиме онлайн – через специальный интернет-сервис Федеральной нотариальной палаты либо через портал Госуслуг. Подробности в статье нотариуса Москвы, члена комиссии по методической работе Федеральной нотариальной палаты Александра Сагина.

Александр Сагин, , 18:07 — REGNUM Уже несколько лет подряд в России растет доля населения, пользующаяся электронными госуслугами. По данным Росстата, прирост по этому показателю составляет около 10−13% в год. Основываясь на этих данных, можно спрогнозировать, что по итогам 2019 года цифровой формат госуслуг будет предпочтителен ориентировочно уже для 85% наших сограждан.

Квентин Массис. Нотариус. XVI

Сам перечень общедоступных электронных сервисов стремительно расширяется, затрагивая все сферы общественной жизни. Если в первый год работы функционал портала Госуслуг включал лишь 20 электронных сервисов, то спустя десять лет их число возросло почти до 300. Список полезных цифровых услуг от госорганов и ведомств, безусловно, еще будет расширяться. Так, уже в ближайшее время он должен пополниться новыми сервисами, которые обеспечат нотариусы. Соответствующая норма содержится в проекте федерального закона, принятого Госдумой в третьем чтении 17 декабря.

Речь идет о перечне из семи нотариальных действий, которые можно будет запросить в режиме онлайн — через специальный интернет-сервис Федеральной нотариальной палаты либо через портал «Госуслуги». Это обеспечение доказательств в интернете, принятие средств в депозит нотариуса, совершение исполнительной надписи, принятие на хранение электронного документа, получение выписки из Реестра уведомлений о залоге движимого имущества, свидетельствование верности перевода и передача электронных документов другим физическим или юридическим лицам.

Ограничение по числу услуг в этом списке связано с тем, что удаленный формат обращения к нотариусу возможен только в случае, если нотариальное действие не подразумевает проверки соответствия воли и волеизъявления заявителя. То есть отсутствуют риски нарушения прав человека из-за того, что он не понимал в полной мере юридической сути своего решения и его правовые последствия, ввиду того, что на него может оказываться давление со стороны третьих лиц. При этих нотариальных действиях подобных факторов, которые принципиально важно проверять, к примеру, при удостоверении сделок, нет.

Обратиться за любым из заявленных нотариальных действий сможет каждый желающий. Единственное требование — заявление на получение услуги и прилагаемые к нему документы должны быть подписаны УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись) заявителя. Другой вариант — заранее удостоверить равнозначность документов в цифровом формате их бумажным аналогам у нотариуса и прикрепить к запросу уже файлы, подписанные УКЭП нотариуса.

Выбор конкретного нотариуса для удаленного совершения нотариального действия будет производиться в автоматизированном режиме, через Единую информационную систему нотариата. Это, кстати, для нашей большой страны важно, так как исчезает фактор часовых поясов. Всегда есть кто-то из работающих в настоящий момент нотариусов — либо на Камчатке, либо в Калининграде. После того, как документы попадут к нотариусу, заявителю придет информация о размере оплаты по выбранному им действию и реквизитах для перечисления средств. Результат оказания услуги будет готов не позднее пяти рабочих дней с момента поступления оплаты за совершение нотариального действия. Соответственно, заявитель получит электронный нотариальный документ, ничем не уступающий по своей юридической значимости бумажному. При этом предусматривается и возможность конвертации файла из формата в формат (как вариант, из .pdf в .doc), так же — без потери юридической силы. Если необходимо, документ с печатью нотариуса может быть выдан и в традиционном бумажном формате.

Цифровой формат взаимодействия нотариуса и заявителя не только упрощает и ускоряет получение квалифицированной правовой помощи гражданами и бизнесом, но и отвечает важным социальным запросам. Удаленный вариант обращения за нотариальным действием особенно необходим тем, кто не может в силу тех или иных причин, например — состояния здоровья или характера занятости, лично забежать в нотариальную контору. Кроме того, получение нотариальной помощи удаленно может стать настоящим спасением для жителей труднодоступных и малонаселенных районов страны в случае, когда документ с печатью нотариуса нужен срочно.