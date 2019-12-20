Ростов-на-Дону, , 16:27 — REGNUM Стабильной работе станции переливания крови в Ростовской области мешает нехватка доноров. Впервые число доноров крови на Дону сократилось вдвое. Об этом сообщил руководитель общественной организации «Молодые медики Дона» Роман Поликарпов. По его словам, наряду с тем, что доноров крови стало меньше, выросло число пациентов, которым необходимо переливание крови.

«Это стечение обстоятельств. За последнюю неделю мы получили восемь обращений, и это достаточно много. На самом деле, конечно, их в разы больше. Сегодня нужны доноры практических всех групп для сдачи цельной крови. У нас есть база, где находится порядка трёх тысяч человек, мы будем их обзванивать, но понимаем, что не все они смогут прийти», — цитирует Поликарпова портал donnews.ru.

Одной из предпринимаемых работниками станции переливания крови мер стало увеличение количества рабочих дней в декабре 2019 года. В настоящее время требуется помощь от 500 человек.

ИА REGNUM отмечает, что областная станция переливания крови приглашает жителей Дона принять участие в акции «Суббота доноров», которая организована специально для тех, у кого нет возможности сдать кровь в будние дни.