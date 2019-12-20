Орск, Оренбургская область, , 16:12 — REGNUM Ограничения на движение по трассе Орск — Актюбинск сняты. Об этом сообщает управление МЧС России по Оренбургской области.

Ограничения сняты для всех видов автотранспорта. При возникновении каких-либо ЧС водителей просят звонить по номеру 101 с мобильных операторов или 01 с городских телефонов.

Как сообщало ИА REGNUM, трасса была закрыта вечером 19 декабря. Ограничение действовало до утра. Причиной стала метель и нулевая видимость.

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