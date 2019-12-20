Париж, , 16:06 — REGNUM Мэрия Парижа в сотрудничестве с центром национальных памятников объявила о запуске проекта по реконструкции туннеля, ведущего к Триумфальной арке, передает BFM TV.

Периметр, подлежащий реконструкции, включает в себя туннель, закрытый для движения с 2015 года, площадь у Триумфальной арки, а также подземные пространства, расположенные под площадью Шарля-де-Голля.

«Запуск совместного проекта направлен на решение проблем, связанных с наследием, культурным и туристическим развитием этого символического места, которое ежегодно посещают миллионы человек», — уточнили в мэрии.

Ожидается, что благодаря проекту Триумфальная арка станет доступной для людей с ограниченными возможностями. Реконструкция должна также расширить спектр культурных предложений, предлагаемых туристам, а также расширить площадь перед памятником.

Что касается туннеля, ведущего к Триумфальной арке, мэрия Парижа намерена снова открыть автомобильное сообщение и создать в туннеле велосипедные дорожки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат на пост мэра Парижа Дэвид Беллиард пообещал «посадить 100 000 деревьев» во французской столице.

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