Волжский, Волгоградская область, 20 декабря 2019, 16:00 — REGNUM Служебную проверку начали в школе № 37 города Волжский Волгоградской области. Поводом для разбирательства стала информация о том, что учитель заклеила нескольким ученикам рты скотчем.
Инцидент произошёл во втором классе, педагог преподаёт здесь с сентября 2019 года. Внутреннюю проверку учреждения инициировали в самой школе. По словам одной из матерей, это была игра.
Инцидент произошёл во втором классе, педагог преподаёт здесь с сентября 2019 года.