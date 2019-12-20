Волжский, Волгоградская область, , 16:00 — REGNUM Служебную проверку начали в школе № 37 города Волжский Волгоградской области. Поводом для разбирательства стала информация о том, что учитель заклеила нескольким ученикам рты скотчем.

Инцидент произошёл во втором классе, педагог преподаёт здесь с сентября 2019 года. Внутреннюю проверку учреждения инициировали в самой школе. По словам одной из матерей, это была игра.

«Дети шумели, баловались, и она просто в шутку заклеила одному ребёнку, потом другие стали тоже просить, чтобы и им заклеили… Это как игра была, но некоторые родители восприняли всерьез и пожаловались», — приводят слова женщины в РИА Новости.

Инцидент произошёл во втором классе, педагог преподаёт здесь с сентября 2019 года.