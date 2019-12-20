Цхинвал, , 16:04 — REGNUM Представительство Международного комитета Красного Креста (МККК) останется в Южной Осетии в течение всего 2020 года и будет продолжать работать в республике. Об принятом МККК решении 20 декабря сообщил глава южноосетинского МИД Дмитрий Медоев в своем докладе на заседании правительства республики.

Глава дипломатического ведомства также рассказал об итогах деятельность Красного Креста в Южной Осетии в 2019 году. По его словам, сотрудники международной гуманитарной организации оказывали помощь остро нуждающимся жителям республики, посещали пожилых людей и оказывали ортопедическую помощь инвалидам.

Напомним, МККК начал работу в Южной Осетии в 2008 году после нападения на регион грузинской армии. В 2008 году Красный крест проводил так называемые «ковровые раздачи» гуманитарной помощи.

В настоящее время помощь оказывается точечно.