Ростов-на-Дону, , 15:58 — REGNUM Уголовное дело в отношении начальника управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону Марии Давыдовой основано на показаниях бывшего PR-директора футбольного клуба «Ростов», об этом заявил супруг подозреваемой чиновницы. Примечательно, что незадолго до задержания пресс-секретаря ростовской мэрии Денис Штанько покинул занимаемую должность.

«Все материалы данного дела строятся лишь на показаниях нескольких сотрудников и бывшего руководителя пресс-службы ФК «Ростов» и на тот момент руководителя «Делового сообщества» Дениса Штанько. То есть простыми словами, человек, который выиграл этот конкурс, вдруг решил через год заявить о том, что выиграл его нечестно. И, кстати, произошло это вскоре после того, как во многих СМИ прошла информация, что его задержали по подозрению в даче взятки», — отметил супруг подозреваемой в превышении должностных полномочий чиновницы Денис Давыдов.

По его словам, на заседания УФАС Штанько в качестве свидетеля не являлся, предоставляя справку о своём круглогодичном отсутствии в Ростове-на-Дону. Однако послематчевые пресс-конференции PR-директор жёлто-синих всё-таки проводил.

ИА REGNUM отмечает, что сегодня, 20 декабря, суд изберёт меру пресечения главе пресс-службы ростовской администрации. Давыдову подозревают в превышении должностных полномочий. Ранее сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отметил, что претензий к работе подчинённой у него нет.

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