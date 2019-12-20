Волгоград, , 15:50 — REGNUM Бронзовый бюст Иосифа Сталина открыли 20 декабря в Волгограде, сообщает пресс-служба Сталинградского областного комитета КПРФ. Постамент установили у стен регионального отделения партии и приурочили к 140-й годовщине со дня рождения политического деятеля.

Собравшиеся на открытии коммунисты были солидарны в том, что спустя много лет «исправлено историческое недоразумение и в городе, носившем имя Сталина, появился памятник в его честь».

«На решение об открытии памятника Бюро областного комитета сподвигли не только письма волгоградцев, ветеранов, обращения жителей различных регионов, но и деятельность наших депутатов-коммунистов, которые добились того, что шесть дней в году наш героический город носит имя Сталина», — отметила на открытии бюста первый секретарь Сталинградского областного комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Волгоградской областной думе Тамара Головачева.

В Волгограде и области стали убирать памятники Сталину после 1960-х годов. В том числе демонтировали монументальную 57-метровую скульптуру (вместе с постаментом) вблизи шлюза №1 Волго-Донского судоходного канала.