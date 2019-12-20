Эймс, , 15:52 — REGNUM Шестнадцать лет заключения получил житель американского штата Айова Адольфо Мартинес из города Эймс за сожжение флага ЛГБТ, который он снял с местной церкви. Об этом 20 декабря сообщает газета Des Moines Register.

По данным издания, 30-летний мужчина в июне отправился к местной церкви после конфликта с посетителями ночного клуба, снял с неё флаг ЛГБТ и после этого его сжёг. Он сразу признался полиции в содеянном и заявил, что «было честью сделать это с благословения Господа».

Суд признал Мартинеса виновным в преступлении на почве ненависти, оскорблении третьей степени и безответственном использовании огня.

Открытая лесбиянка Эйлин Гэбби, являющаяся пастором церкви, откуда Мартинес снял флаг, заявила, что город Эймс все ещё является «недостаточно прогрессивным».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря власти итальянского региона Ломбардия (Милан) отказались утвердить проект «украшения» миланского дворца Пирелли вывеской с символикой ЛГБТ.