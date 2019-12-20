Москва, , 15:46 — REGNUM С 2020 года ОАО «РЖД» вводит электронные билеты нового образца, то есть инструкцию по предстоящей поездке для каждого пассажира, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Кроме обязательной информации (номер рейса, вагона, места и т.д.), для удобства пассажиров в электронный билет добавят новые поля: блоки данных со вспомогательной информацией, схему размещения.

Например, будет подробное описание тарифа и класса обслуживания. Потому что с 2020 года все ж/д перевозки будут сгруппированы по четырём классам обслуживания: «Бизнес», «Комфорт», «Эконом» и «Бюджет».

Как сообщало ИА REGNUM, с января по ноябрь 2019 года было реализовано 68,9 млн электронных билетов на поезда дальнего следования, что составляет 57% всех проданных билетов и стало новым рекордом для России.

Подробнее: Доля продаж электронных билетов на поезда в России достигла 57%