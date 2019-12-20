Екатеринбург, , 15:59 — REGNUM В столице Среднего Урала планируют возобновить выпуск газеты «Вечерний Екатеринбург». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Мэрия Екатеринбурга взяла газету в своё ведение. Соответствующие документы уже подписаны с учредителем СМИ.

О необходимости возвращения издания ранее заявлял глава города Александр Высокинский. Мэр подчёркивал, что не все екатеринбуржцы используют интернет, и нужна городская газета для своевременного информирования горожан.

Вопрос о производстве и наполнении газеты теперь будет обсуждаться с депутатами гордумы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге остановили выпуск газеты «Вестник пенсионера». Парламентарии раскритиковали мэрию за выделение денег на редакцию издания и производство газеты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге проведут расследование из-за «Вестника пенсионера»