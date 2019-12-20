Найроби, , 15:48 — REGNUM Начальник полиции Кении призвал жителей страны проявлять особую осторожность во время празднования Рождества и Нового года, так как в стране существует серьезная угроза «террора». Об этом передает частный телеканал K24 со ссылкой на заявление главы полиции, сделанное им в прямом эфире.

По информации журналистов телеканала, Хиллари Мутямбай призвал к усилению бдительности в местах отправления культа, а также в общественном транспорте.

Предупреждение было сделано на следующий день после того, как подозреваемые в причастности к «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), базирующейся в Сомали джихадистской террористической группировке, похитили четырех строителей на северо-востоке Кении, отмечают репортеры телеканала.

«Мы добились выдающихся успехов в борьбе с насильственным экстремизмом, радикализацией и терроризмом. Однако угроза по-прежнему сохраняется. Поэтому мы должны проявлять осторожность в отношении своего окружения и сообщать о любых подозрительных или необычных действиях сотрудникам органов безопасности», — заявил Мутямбай.

Он призвал религиозных лидеров поддерживать связь с полицейскими участками для обеспечения дополнительной безопасности, а также призвал операторов общественного транспорта осуществлять проверки пассажиров и багажа.

По его словам, полицейские были отозваны из отпуска, чтобы повысить безопасность в течение следующих двух недель.

Напомним, что члены «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) регулярно совершают нападения по всей Кении, включая столицу страны Найроби. Последняя крупная террористическая атака была совершена в январе 2019 года в гостиничном комплексе Dusit, в ходе которой погиб 21 человек.