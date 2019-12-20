Москва, , 15:36 — REGNUM В ОАО «РЖД» заявили, что вопрос о курении в поездах не рассматривается и не обсуждается, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Подробнее: Курилки в российских аэропортах могут открыть через два месяца

Представители РЖД пояснили, что если гражданам разрешили курить в российских аэропортах, то это не означает, что курилки появятся в ж/д поездах.

Отмечается, что компания старается идти навстречу пассажирам во всём. Но вопрос курения в поездах не обсуждался, пассажиры также не обращались с просьбами на эту тему.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданам РФ снова разрешили курить в аэропортах. Курилки в российских аэропортах могут открыть через два месяца.

Читайте также: «Курилки» предложили открыть в российских поездах