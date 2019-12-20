Нур-Султан, , 15:31 — REGNUM Временный запрет на ввоз, применение, реализацию и распространение некурительных табачных и безтабачных изделий (снюсов) ввели в Казахстане. Об этом 20 декабря заявил главный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин на брифинге в минздраве.

По его словам, в настоящее время снюсы получили популярность среди школьников. Бекшин сказал, что в республике были проведены исследования, которые выявили негативное влияние этих табачных изделий на организм.

«При малом весе детей и подростков, такая доза (20−60 мг никотина на грамм табака) может привести к летальному исходу», — заявил главный санврач. Запрет будет действовать по всей территории Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года в Киргизии вводится акцизный налог на изделия с нагреваемым табаком и никотиносодержащую жидкость в картриджах.

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