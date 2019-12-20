Париж, , 15:30 — REGNUM Во Франции антимонополный регулятор оштрафовал компанию Google на 150 млн евро за антиконкурентное поведение, сообщили 20 декабря на сайте ведомства.

Отмечается, что компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынке поисковой рекламы, приняв непрозрачные и трудные для понимания правила работы своей Google Ads.

«Назначен штраф в размере €150 млн, регулятор предписывает Google уточнить составление правил работы Google Ads», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Роскомнадзор назначил Google штраф в размере 700 тыс. рублей за отказ фильтровать трафик. Компания выборочно удаляет из поисковой подачи ссылки из единого реестра запрещённой информации — треть их них сохраняется в поиске. Ещё один штраф за такое же нарушение компании был назначен в декабре 2018 года и составил 500 тыс. рублей.

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