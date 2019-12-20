Москва, , 15:24 — REGNUM Стрельба у здания ФСБ не повод вводить запрет для граждан на владение оружием, считает вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

«После стрельбы в центре Москвы появились призывы ужесточить законодательство об оружии — вплоть до полного запрета гражданам владеть огнестрелом. Это, конечно, бред», — написал Лебедев в Facebook.

По его данным, сотни тысяч добросовестных, добропорядочных граждан имеют официальное разрешение на хранение и ношение оружия, и не возникает никаких проблем.

Другое дело, что есть серьезные вопросы по поводу исполнения действующего законодательства, констатировал парламентарий.

«Люди, встречавшиеся с подозреваемым (будем называть его так, как и положено по закону), отмечают, что он производил впечатление не очень адекватного человека. Так как же он прошел проверки, необходимые для приобретения оружия — во-первых, и для работы в частных охранных структурах, во-вторых?» — задает он вопросы.

Лебедев призвал не устраивать суету, она все равно уже не поможет пострадавшим.

«Просто нужно соблюдать действующие законы, тогда не нужно будет срочно разрабатывать и принимать новые. Это, к слову, касается, не только огнестрельного оружия», — заключил Лебедев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что произошедшее накануне нападение на сотрудников ФСБ в Москве будет тщательно и детально расследовано. 19 декабря Евгений Манюров устроил стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы.