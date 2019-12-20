Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM Осужденная на 20 лет лишения свободы по делу о теракте в петербургском метро Шохиста Каримова обжаловала этот приговор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Каримовой Виктор Дроздов.

Подсудимая Шохиста Каримова Дарья Драй © ИА REGNUM

Апелляцию он направил в четверг, 19 декабря.

«Только широкая публичность и открытость всего, что было и есть в этом деле, может спасти осужденных от несвободы из-за навета и беззакония, а нас и наших детей — от позора и унижений», — заявил Дроздов.

Напомним, по делу о взрыве в петербургской подземке, который произошел 3 апреля 2017 года, десятерых фигурантов 10 декабря 2019 года приговорили к длительным срокам заключения, а одного — к пожизненному сроку.

Ранее апелляционные жалобы также подали на приговоры Махамадюсуфа Мирзаалимова, Азамжона Махмудова, Бахрама Эргашева и Сейфуллы Хакимова, а также Аброра Азимова, осужденного на пожизненное заключение.

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