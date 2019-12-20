Москва, , 15:23 — REGNUM Законодатели периодически пытаются ужесточать те или иные нормы административного или уголовного права. Практически всегда нововведения предлагаются под предлогом улучшения криминогенной обстановки, снижения смертности на дорогах, улучшения качества жизни граждан РФ и т. д. Однако следует иметь в виду, что зачастую подобные ужесточения создают условия для существенного увеличения коррупционной составляющей деятельности тех, кто за соблюдением законов обязан следить, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя возможное новое право сотрудников ГИБДД проверять водителей на алкоголь.

«На сегодняшний момент правила освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения регулируются статьями 223−225 Административного Регламента ГИБДД.

Для того, чтобы сотрудник ДПС предложил водителю пройти освидетельствование водитель должен иметь существенные и обоснованные признаки, позволяющие заподозрить его, что он «употреблял.» В частности, должен присутствовать хотя бы один из нижеперечисленных факторов:

— запах алкоголя изо рта,

— неустойчивость позы,

— нарушение речи,

— резкое изменение окраски кожных покровов лица,

— поведение, не соответствующее обстановке.

И при наличии хотя бы одного из перечисленных признаков сотрудник ГИБДД обязан сперва отстранить водителя от управления автомобилем, составив соответствующий протокол и только после этого провести освидетельствование с привлечением двух понятых или под видеозапись.

Причем, за составление протокола «не по делу» сотрудника ДПС точно не похвалят. Именно сложность и трудоемкость процедур по составлению протокола, привлечению понятых, соблюдения всех процедур освидетельствования, что также фиксируется в протоколе, отпугивает нечистых на руку инспекторов ДПС от желания останавливать водителей просто ради того, чтобы попытаться выманить из них взятку.

Большое количество составленных протоколов об отстранении от управления, но не подтвердившихся в итоге на предмет употребления алкоголя или наркотиков, точно вызовут подозрения, что данный инспектор ДПС пытался работать «на свой карман».

Предложенные сейчас нововведения фактически снимают все эти ограничения — отныне, если, конечно, изменения в закон будут приняты, сотрудник ГИБДД сможет останавливать и «продувать» водителя даже если никаких из перечисленных в Административном Регламенте признаков алкогольного или наркотического опьянения не наблюдается.

То есть те самые трудоемкие процедуры, сопутствующие сейчас проведению освидетельствования, предлагается исключить, что позволит заставлять «дуть в трубочку» неизмеримо большее число водителей без весомых на то оснований. А это создает колоссальные по коррупционной ёмкости возможности для нечистых на руку сотрудников ГИБДД», — высказал своё мнение эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, разрешить ГИБДД проверять всех водителей на алкоголь и наркотики предложили в министерстве внутренних дел России.

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