Москва, , 15:20 — REGNUM Следственные органы примут все необходимые меры для установления причин и расследования вооружённого нападения, совершённого на сотрудников ФСБ у здания ведомства в центре Москвы. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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«Да, к сожалению, в наше мирное время произошла трагедия, в результате которой погиб сотрудник ФСБ России. Выражаю самые глубокие соболезнования родным погибшего сотрудника Федеральной службы безопасности, — написал Бастрыкин на своей странице в «ВКонтакте». — Заверяю, что следствием будут приняты исчерпывающие меры для того, чтобы детально установить причины и обстоятельства произошедшего».

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Как сообщало ИА REGNUM, что вечером 19 декабря в Москве произошло нападение на здание Федеральной службы безопасности России на Лубянке. В результате стрельбы, которую по сотрудникам ведомства открыл, предположительно уроженец Московской области Евгений Манюров, один человек погиб, пятеро ранены.