Цхинвал, , 15:26 — REGNUM Цхинвальский городской суд 20 декабря признал виновным грузинского врача Важу Гаприндашвили, нарушившего границу Южной Осетии. Об этом сообщает телеканал «Имеди», ссылаясь на главу Ассоциации адвокатов Грузии Давида Асатиани.

По данным журналистов, задержанного приговорили к одному году и девяти месяцам тюремного заключения.

Стоит отметить, что обычно нарушителей границы в Южной Осетии наказывают штрафами или депортируют без каких-либо санкций. Накануне Комитет государственной безопасности республики опубликовал информацию, что Гаприндашвили является капитаном запаса военно-медицинской службы вооруженных сил Грузии.

При этом, по данным КГБ, он принимал в качестве военврача участие в осетино-грузинском конфликте в августе 2008 года, когда грузинская армия напала на мирных осетин.

Также в силовом ведомстве сообщили, что имеются доказательства того, что Гаприндашвили намеренно нарушил границу. Имеются данные, что он до этого посетил страны Прибалтики, а накануне ему перечислили 21 000 лари (около $7300), и он сообщил пациентам, что не будет вести прием в течение двух дней, до того, как отправился пересекать границу.

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