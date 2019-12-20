Москва, , 15:14 — REGNUM Здоровый сон, правильное питание, хорошее настроение и возможность творить помогают человеку долго оставаться здоровым и хорошо себя чувствовать. Об этом рассказал почетный президент Национального медицинского исследовательского центра кардиохирургии им. Бакулева, кардиохирург Лео Бокерия в интервью ТАСС.

Первой важной привычкой он назвал хорошее настроение, позитивный жизненный настрой. Кроме того, человеку нужно интересное занятие, которое позволяло бы что-то созидать.

«Люди, которые всю жизнь созидают, как правило, долго живут, если их не поражает какая-то тяжелая болезнь», — сказал Бокерия.

Также важен здоровый образ жизни, а это систематическая физическая активность, здоровый сон и правильное питание без переедания. Организм как часы, ему нужен подзавод в виде сна, пояснил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Бокерия покинул пост директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии им. Бакулева, который он занимал с 1994 года, и стал почётным президентом НМИЦ. Бокерии 22 декабря исполняется 80 лет.

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