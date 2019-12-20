Санкт-Петербург, , 15:22 — REGNUM Комплекс защитных сооружений (КЗС) в Финском заливе позволил не допустить в Петербурге мощного наводнения. Из-за ураганного штормового ветра, обрушившегося на регион в ночь 19 декабря, оно было бы неминуемым и разрушительным. Если бы у города не было дамбы. Об этом 20 декабря рассказал журналистам начальник гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.

Затвор на дамбе

Напомним, юго-западный, западный ветер с порывами 28−30 м/с поднял уровень воды в Неве выше критических значений, створы КЗС были заранее закрыты, а судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.

В Петербурге вследствие урагана было повалено 420 деревьев, большая часть из них упала в Красносельском районе Петербурга, а в Ленобласти из-за стихии пострадал один человек, в 11 из 17 районов произошло отключение света, 246 поселков были полностью на время обесточены.

По словам Александра Колесова, подобные циклоны, наводнения и штормы — норма для этого времени года. Однако ветра с порывами 25 и более метров в секунду — редкое явление, и наблюдаются в наших широтах не часто, около раза в год. За текущий период предупреждений об опасном явлении — сильном ветре на Финском заливе — было всего три — со скоростью до 25−26 м/с. В Петербурге такой сильный ветер был только 9 марта и 19 декабря. В остальных случаях все опасные явления оставались в акватории залива.

«Циклон был компактным, смещался очень быстро, и период стихии был непродолжительным с 00:00 до 03:00 четверга. Самый сильный ветер был сразу после полуночи», — отметил синоптик.

Циклон образовался над Датскими проливами, прошел через Балтийское море и далее смещался по побережью Финляндии, севернее Петербурга. Как отметил эксперт, это наиболее опасная траектория для Петербурга, с учетом того, что в тылу циклона предполагался очень сильный ветер. На акватории Финского залива его скорость была 30−33 м/с, от Таллина до КЗС Петербурга автоматическая метеостанция на дамбе, рядом с Бронкой, отмечала порывы ветра 30 м/с практически в течение часа.

«В дальнейшем ветер пришел на территории Петербурга и Ленобласти, распространился по акватории Невской губы, там наблюдался самый сильный ветер», — пояснил Колесов.

Основной удар ветер нанес южной части города. В аэропорту «Пулково» порывы достигали 26 м/с, вся центральная часть города отмечала 20 м/с, что для Петербурга редкое явление.

Однако специалист уточнил, что точных данных у метеорологов нет, поскольку, если на Васильевском острове все линии расположены перпендикулярно к наиболее сильному направлению ветра, то по акваториям рек и проспектам, которые расположены с запада на восток, происходит дополнительное усиление ветра. Сказать, какая там была скорость ветра сложно, поскольку создается «эффект трубы».

«Хорошо, что всё это было ночью, с минимальным воздействием на людей и кратковременно», — подытожил синоптик.

Что касается наводнения, которое спровоцировал ураганный ветер, то если бы не Комплекс защитных сооружений, то город бы основательно подтопило. Вода бы поднялась до опасной критической отметки 2,38 метра.

«Это очень высокий уровень и, если бы не дамба, в Петербурге произошло наводнение высотой 230−240 сантиметров», — подчеркнул Колесов.

По данным директора по эксплуатации КЗС Игоря Полищука, с внешней стороны защитных сооружений, в 0:09 мск 19 декабря, был зафиксирован максимальный подъем воды 224 см, при этом перепад с защищенной акваторией Невской губы составил целых 188 см. Высота волны составляла 2,5−3,8 м.

Однако в 08:40 мск 19 декабря канал судопропускного сооружения КЗС уже был открыт для судов.

Всю ночь дежурили оперативные службы. Для ликвидации последствий непогоды на вызовы сотрудники Главного управления МЧС по Петербургу выезжали 350 раз.

Днем в четверг, 19 декабря, спасатели выезжали 139 раз, из них для ликвидации 60 упавших деревьев, на 42 случая повреждения кровли (угроза падения листов железа) и 37 случаев падений слабозакреплённых конструкций рекламных щитов, дорожных знаков, светофоров. За время урагана было повреждено пять припаркованных авто.

«Для ликвидации последствий привлекались 436 человек личного состава, 45 единиц техники. Для нас такая ситуация не в новинку. Мы были приведены в повышенную готовность и с честью вышли из данной ситуации», — отметил начальник управления информации ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

Стоит добавить, что последствия урагана ликвидировали также и аварийные бригады комитета по благоустройству города. Более 200 человек сотрудников, 76 единиц техники дежурили всю ночь и следующий день и незамедлительно ликвидировали последствия шторма.

«В результате обследований подведомственных комитету территорий на конец дня 19 декабря было зафиксировано падение 429 деревьев, в том числе два падения на авто в Московском районе», — пояснил, в свою очередь, начальник управления садово-паркового хозяйства комитета по благоустройству Петербурга Сергей Ляховненко.

Наиболее сильно от урагана пострадали Красносельский район — 102 дерева, Петродворцовый — 52 дерева, а наименее Адмиралтейский, Курортный и Центральный районы. В связи с большим объёмом падений полностью работы по ликвидации последствий будут завершены до 25 декабря.

«Больше всего у нас упало: берез — 20%, лип — 18%, тополей — 15%, хотя последние не на первом месте, если учесть, что в ассортименте городе они занимают менее 3%, частота падений тополей очень значительна», — отметил Ляховненко.

Хотя по всем прогнозам больше всего должен был пострадать Курортный район, который располагается на побережье Финского залива, он был затронут стихией несильно. По словам начальника отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района Петербурга Виктора Гудалина, весь удар от нагонной волны приняло побережье Сестрорецка, был подтоплен любимый петербуржцами парк «Дубки», берега устья реки Малая Сестры, а также жилой комплекс «Светлый мир».

«У нас возникла нестандартная ситуация — в связи с теплой погодой в Финском заливе не смогло образоваться стабильное ледовое покрытие. Нагонная волна весь незакреплённый лед вынесла на береговую полосу, из-за чего в устье реки Малая Сестра образовались торосы высотой больше 4 метров», — отметил спикер.

Это спровоцировало подъем воды и подтопление подвалов в новом ЖК «Светлый мир». Решить ситуацию помогло закрытие плотины на реке. Уже к часу дня 19 декабря вода спала, сейчас специалисты занимаются разбором ледяных завалов.

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