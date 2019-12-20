Бишкек, , 15:01 — REGNUM На реализацию программы льготной государственной ипотеки на 2020−2025 годы в Киргизии планируется выделить 12,5 млрд сомов ($179 млн), сообщили в пресс-службе министерства экономики республики.

В ведомстве уточнили, что на финансирование ипотечных кредитов планируется направить 10 млрд сомов ($143 млн), а на строительство жилья эконом-класса — 2,5 млрд сомов ($35,8 млн). Из бюджета планируется направить 40% от необходимой суммы, 10% — от выпуска ипотечных ценных бумаг и 50% — от других источников финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ставки по ипотеке в республике планируется снизить до 6%. Ипотечные займы от государства в Киргизии предоставляет государственная ипотечная компания.

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